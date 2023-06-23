Viral Penumpang Salah Bayar Pakai Uang Riyal, Tukang Ojek Ini Malah Untung Banyak

INILAH kisah viral penumpang ojek salah bayar pakai mata uang riyal. Abang tukang ojek pun mengungkapkan serasa narik di Arab Saudi.

Diketahui bahwa warta mata uang riyal dan rupiah memang memiliki kemiripan. Ini sering kali mengecoh penglihatan seseorang.

Seperti halnya yang terjadi dengan tukang ojek dalam video viral tersebut. Ia mendapat penumpang yang salah memberikan uang ongkos.

Dalam video yang diunggah akun Tiktok @aftha_family, dijelaskan kekeliruan seorang penumpang yang memberikan ongkos 10 ribu dengan mata uang riyal.