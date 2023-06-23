Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Penumpang Salah Bayar Pakai Uang Riyal, Tukang Ojek Ini Malah Untung Banyak

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |09:23 WIB
Viral Penumpang Salah Bayar Pakai Uang Riyal, Tukang Ojek Ini Malah Untung Banyak
Viral penumpang ojek salah bayar pakai mata uang riyal Arab Saudi. (Foto: TikTok @aftha_family)
A
A
A

INILAH kisah viral penumpang ojek salah bayar pakai mata uang riyal. Abang tukang ojek pun mengungkapkan serasa narik di Arab Saudi.

Diketahui bahwa warta mata uang riyal dan rupiah memang memiliki kemiripan. Ini sering kali mengecoh penglihatan seseorang.

Viral penumpang ojek salah bayar pakai mata uang riyal Arab Saudi. (Foto: TikTok @aftha_family)

Seperti halnya yang terjadi dengan tukang ojek dalam video viral tersebut. Ia mendapat penumpang yang salah memberikan uang ongkos.

Dalam video yang diunggah akun Tiktok @aftha_family, dijelaskan kekeliruan seorang penumpang yang memberikan ongkos 10 ribu dengan mata uang riyal. 

Halaman:
1 2
