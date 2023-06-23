Viral Ibu Hamil Ambil Tanaman Tanpa Izin, Masya Allah Alasannya Justru Bikin Terharu

SEBUAH aksi viral dilakukan seorang ibu hamil di daerah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Video ini membuat siapa saja yang melihatnya menjadi terenyuh.

Berawal dari curiga kepada salah seorang tetangga yang tanpa izin mengambil tanaman di halaman rumahnya tanpa izin. Video yang diunggah akun Tiktok @indahkristian.id ini justru bikin terharu.

Terlihat dari balik jendela rumah, ibu tadi merekam aksi tetangganya tersebut. Setelah itu, dirinya menghampiri sang tetangga yang tengah duduk sambil membongkar tanaman dari pot miliknya sambil duduk di depan halaman rumahnya.

Setelah dihampiri, ternyata tetangganya yang tengah hamil itu sedang mengganti tanah dan pupuk tanaman miliknya.