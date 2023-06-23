Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Siswi-Siswi di Jepang Bikin Barikade Tutupin Aurat Temannya yang Berhijab, Netizen: Masya Allah Sangat Menghargai

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:23 WIB
Viral Siswi-Siswi di Jepang Bikin Barikade Tutupin Aurat Temannya yang Berhijab, Netizen: Masya Allah Sangat Menghargai
Viral siswi-siswi di Jepang membuat barikade untuk menutupi aurat temannya yang berhijab. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

BEREDAR video viral siswi-siswi di Jepang membuat barikade untuk menutupi aurat temannya yang berhijab. Aksi solidaritas ini pun menuai banyak pujian dari warganet.

Kejadian ini dialami seorang gadis Muslim asal Indonesia di Jepang bernama Ria. Ia mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) di Negeri Matahari Terbit tersebut.

Viral siswi-siswi di Jepang membuat barikade untuk menutupi aurat temannya yang berhijab. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Di usianya yang masih belia, Ria telah mantap mengenakan hijab. Meskipun pernah ditawari untuk melepas hijab oleh pihak sekolah, dia dengan gigih tetap mempertahankannya.

Suatu ketika pihak sekolah mengadakan pekan olahraga yang berisi berbagai perlombaan. Dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @kisahsemangat menunjukkan Ria dan teman-temannya sedang mengikuti lomba lompat tali. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement