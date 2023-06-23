Viral Siswi-Siswi di Jepang Bikin Barikade Tutupin Aurat Temannya yang Berhijab, Netizen: Masya Allah Sangat Menghargai

Viral siswi-siswi di Jepang membuat barikade untuk menutupi aurat temannya yang berhijab. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

BEREDAR video viral siswi-siswi di Jepang membuat barikade untuk menutupi aurat temannya yang berhijab. Aksi solidaritas ini pun menuai banyak pujian dari warganet.

Kejadian ini dialami seorang gadis Muslim asal Indonesia di Jepang bernama Ria. Ia mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) di Negeri Matahari Terbit tersebut.

Di usianya yang masih belia, Ria telah mantap mengenakan hijab. Meskipun pernah ditawari untuk melepas hijab oleh pihak sekolah, dia dengan gigih tetap mempertahankannya.

Suatu ketika pihak sekolah mengadakan pekan olahraga yang berisi berbagai perlombaan. Dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @kisahsemangat menunjukkan Ria dan teman-temannya sedang mengikuti lomba lompat tali.