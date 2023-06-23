Viral Driver Ojol Dapat Rp1 Juta Usai Ikhlaskan Uang Rp5 Ribu, Masya Allah Barakallah

Viral driver ojol dapat Rp1 juta setelah ikhlaskan uang Rp5 ribu. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

INILAH kisah viral driver ojol atau ojek online di Bali. Pengemudi yang mahir bahasa Inggris itu mendapat keberkahan luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat mengikhlaskan uang Rp5 ribu.

Diketahui bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia mendatangkan banyak turis dari mancanegara. Hal ini membuat pariwisata di sana terus meningkat, salah satu kuncinya yaitu memahami bahasa.

Bahasa menjadi pengantar untuk bersosialisasi, seperti di Bali di gencar bahasa asing, terutama bahasa Inggris untuk menjadi pendukung, apalagi dari segi lingkungan.

Terlihat dalam unggahan video viral di akun Instagram @kisahsemangat memperlihatkan seorang driver ojol yang fasih berbahasa Inggris.