Viral Reaksi Jamaah Haji Indonesia Pertama Kali Lihat Kakbah, Bikin Terharu Banget

MENUNAIKAN haji menjadi ibadah yang paling didambakan setiap Muslim. Sebab, ini menjadi penyempurna Rukun Islam.

Bahkan, hampir semua orang yang akhirnya berkesempatan pergi ke Tanah Suci untuk haji atau umrah langsung berlinang air mata. Ini terutama ketika pertama kali melihat bangunan suci Kakbah.

Potret viral para jamaah haji yang menangis melihat Kakbah ini diabadikan oleh vloger Alman Mulyana. Ia pun memperlihatkan pemandangan Kakbah yang tidak pernah sepi.

"Kakbah itu enggak pernah ada kosongnya," kata Alman Mulyana dalam kanal YouTube-nya.