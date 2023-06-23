Genius! Abu Nawas Tangkap Pencuri Lihai Cuma Pakai Sebatang Tongkat

SUATU hari di Kota Baghdad yang menjadi daerah tempat tinggal Abu Nawas digemparkan aksi pencurian. Para pencuri itu begitu lihai dalam menjalankan aksinya.

Hingga suatu ketika pencuri itu melakukan aksinya untuk merampok di rumah saudagar kaya raya yang dijaga ketat para penjaga. Dia bisa mencuri di rumah besar itu.

Perhiasan dan barang-barang berharga lainnya digondol oleh si pencuri. Kejadian ini membuat penasaran saudagar kaya raya tersebut.

Saudagar itu pun membuat sayembara: "Bagi siapa saja yang berhasil menemukan pencuri itu, maka akan diberikan seluruh harta hasil curiannya tersebut sebagai imbalan."

Semua masyarakat di desa pun mendaftar sayembara itu. Mereka tergiur akan hadiah yang ditawarkan sang saudagar kaya raya.

Sayangnya, setelah seminggu berlalu, tidak ada satu pun yang dapat menangkap pencuri tersebut. Tetapi ada salah satu sahabat sang saudagar yang merekomendasikan untuk meminta bantuan Abu Nawas.