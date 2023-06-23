Gaya Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep Pakai Hijab Bikin Takjub Netizen: Gak Berhenti Ngucap Masya Allah

ERINA Gudono menjadi finalis Putri Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022. Setelah itu, namanya makin dikenal kala dipersunting anak ketiga Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep.

Parasnya yang ayu membuat siapa saja terpesona melihatnya. Erina Gudono pun tampak makin harmonis menjalin rumah tangga dengan sang suami.

Namun ternyata Erina juga dikenal sebagai sosok yang religius. Lulusan kampus luar negeri ini selalu disibukan dengan beberapa kajian agama bersama para alim ulama.

Terlihat dalam kajian tersebut, Erina menggunakan hijab berwarna ungu. Coraknya dengan nuansa bunga-bunga.

Senada dengan warna hijab, ia pun menggunakan baju gamis yang indah dengan corak bunga-bunga. Di bagian samping, terdapat pita yang menjuntai lalu diikatkan.

Potret dirinya memakai hijab ini pun langsung diunggah oleh suaminya di akun media sosial Instagram dengan cuitan, "Istri saya cantik ya."