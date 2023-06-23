Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep Pakai Hijab Bikin Takjub Netizen: Gak Berhenti Ngucap Masya Allah

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:12 WIB
Gaya Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep Pakai Hijab Bikin Takjub Netizen: Gak Berhenti Ngucap Masya Allah
Gaya hijab Erina Gudono istri Kaesang Pangarep. (Foto: Instagram @erinagudono)
A
A
A

ERINA Gudono menjadi finalis Putri Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022. Setelah itu, namanya makin dikenal kala dipersunting anak ketiga Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep.

Parasnya yang ayu membuat siapa saja terpesona melihatnya. Erina Gudono pun tampak makin harmonis menjalin rumah tangga dengan sang suami.

Gaya hijab Erina Gudono istri Kaesang Pangarep. (Foto: Instagram @erinagudono)

Namun ternyata Erina juga dikenal sebagai sosok yang religius. Lulusan kampus luar negeri ini selalu disibukan dengan beberapa kajian agama bersama para alim ulama.

Terlihat dalam kajian tersebut, Erina menggunakan hijab berwarna ungu. Coraknya dengan nuansa bunga-bunga.

Senada dengan warna hijab, ia pun menggunakan baju gamis yang indah dengan corak bunga-bunga. Di bagian samping, terdapat pita yang menjuntai lalu diikatkan.

Potret dirinya memakai hijab ini pun langsung diunggah oleh suaminya di akun media sosial Instagram dengan cuitan, "Istri saya cantik ya." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement