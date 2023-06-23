Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Inspirasi Gaya Hijab Hijami ala Ayudia Bing Slamet, Simpel dan Kekinian

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:24 WIB
Inspirasi Gaya Hijab Hijami ala Ayudia Bing Slamet, Simpel dan Kekinian
Gaya hijab hijami Ayudia Bing Slamet. (Foto: Instagram @ayudiac)
A
A
A

AYUDIA Bing Slamet adalah aktris, pengusaha, penulis buku, dan juga musisi. Darah seni mengalir deras dari sang kakek Bing Slamet yang merupakan seniman legendaris pada masanya.

Tidak heran jika kreativitas wanita pemilik nama asli Ayudia Chaerani ini di dunia entertainment begitu energik dan inovatif. Apalagi, beberapa tahun silam novel dan film "Teman tapi Menikah" karya dirinya begitu booming di jagat hiburan Indonesia.

Gaya hijab hijami Ayudia Bing Slamet. (Foto: Instagram @ayudiac)

Potret Ayudia makin cantik kala sudah mengenakan hijab. Bahkan, dirinya makin awet muda meskipun sudah memiliki satu anak.

Inilah salah satu potret gaya hijabnya. Ayudia mengenakan baju kasual jenis tunik dengan dipadukan celana putih dan sepatu boots hitam. 

Halaman:
1 2
