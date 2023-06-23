Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Pria Putuskan Masuk Islam karena Sunat, Langsung Mantap Ucap Syahadat

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:23 WIB
Kisah Pria Putuskan Masuk Islam karena Sunat, Langsung Mantap Ucap Syahadat
Kisah Abdurahman masuk Islam karena sunat. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)
A
A
A

ADA beragam kisah inspiratif dari para mualaf yang patut dipetik hikmahnya. Salah satunya adalah Abdurahman. Pria asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mantap masuk Islam karena sunat serta keyakinan lainnya yang akhirnya mengantarkannya bersyahadat.

Abdurahman mengaku sejak dulu sudah merasa menjadi orang Islam. Namun di sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri, tidak ada yang muslim, sehingga dia merasa bingung harus bagaimana.

Kisah Abdurahman masuk Islam karena sunat. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)

"Dari dulu saya ini Muslim. Setiap mendengar adzan saja saya merasa tersentuh," kata Abdurahman dalam kanal YouTube Ngaji Cerdas.

Hingga akhirnya dia bertemu sekumpulan Muslim yang kebetulan sedang mengadakan khitanan atau sunatan. Dirinya sadar betul bagi seorang pria untuk menjadi orang Islam sejati salah satu syaratnya harus sunat.

"Tahun 2000-an itu momennya ada benarnya yang khitan. Kemudian saya yang meminta langsung untuk masuk Islam," ujar Abdurahman. 

Halaman:
1 2
