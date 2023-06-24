Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bolehkah Tidak Full Mengerjakan Puasa Dzulhijjah 9 Hari?

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:24 WIB
Bolehkah Tidak Full Mengerjakan Puasa Dzulhijjah 9 Hari?
Ilustrasi puasa Dzulhijjah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOLEHKAH tidak full mengerjakan puasa Dzulhijjah 9 hari? Diketahui bahwa puasa Dzulhijjah adalah salah satu amalan salih yang memiliki pahala luar biasa besar pada bulan ini. Di dalamnya termasuk puasa Tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan puasa Arafah (9 Dzulhijjah).

Dilansir Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa awal-awal bulan Dzulhijjah adalah waktu mulia untuk melakukan amal salih. Di antaranya banyak dzikir, bertakbir, dan termasuk pula berpuasa.

Info grafis amalan sunah di hari Arafah. (Foto: Okezone)

Di antara yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijah adalah hadis Ibnu ‘Abbas, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

« مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ». يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ « وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ ».

"Tidak ada satu amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini (yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah). Para sahabat bertanya: 'Tidak pula jihad di jalan Allah?' Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: 'Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satu pun'."

(HR Abu Dawud nomor 2438, At-Tirmidzi 757, Ibnu Majah 1727, dan Ahmad 1968, dari Ibnu ‘Abbas. Syekh Al Albani mengatakan hadis ini shahih. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari-Muslim) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/618/3020063/bacaan-niat-puasa-dzulhijjah-tarwiyah-dan-arafah-jelang-hari-raya-idul-adha-1445-h-gE4UCAasA8.jpg
Bacaan Niat Puasa Dzulhijjah, Tarwiyah, dan Arafah Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/330/3019332/kapan-puasa-dzulhijjah-2024-catat-jadwalnya-berikut-ini-HVgl9sfeOO.jpg
Kapan Puasa Dzulhijjah 2024? Catat Jadwalnya Berikut Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/618/2837203/niat-puasa-idul-adha-hari-pertama-dan-kedua-ISlQFIrYPL.jpg
Niat Puasa Idul Adha Hari Pertama dan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/618/2835295/niat-puasa-dzulhijjah-lengkap-dengan-arab-latin-dan-artinya-BL1PMmulEO.jpg
Niat Puasa Dzulhijjah Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/614/2834811/sejarah-dan-dalil-dalil-sahih-anjuran-puasa-1-9-dzulhijjah-vMU8FDlCoA.jpg
Sejarah dan Dalil-Dalil Sahih Anjuran Puasa 1-9 Dzulhijjah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/614/2834563/benarkah-pahala-puasa-dzulhijjah-lebih-besar-dari-jihad-berperang-gpK9vOwbzM.jpg
Benarkah Pahala Puasa Dzulhijjah Lebih Besar dari Jihad Berperang?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement