Ini Sebutan yang Tepat untuk Orang Meninggal Dunia, Ternyata Bukan Almarhum

Ilustrasi sebutan yang lebih tepat untuk orang meninggal dunia. (Foto: Hantoro/Okezone)

INI sebutan yang tepat untuk orang meninggal dunia, ternyata bukan Almarhum. KH Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya mengungkap penyebutan yang lebih tepat untuk orang yang sudah meninggal dunia.

Diketahui bahwa penyebutan Almarhum untuk jenazah laki-laki dan Almarhumah untuk jenazah perempuan memang sudah menjadi budaya di Indonesia. Ternyata sebutan ini kurang tepat jika digunakan untuk orang yang sudah meninggal dunia.

Pasalnya dalam bahasa Arab, terang Buya Yahya, Almarhum berarti orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memiliki makna doa untuk orang yang telah wafat.

Lantas, apa penyebutan yang lebih tepat untuk orang yang sudah meninggal dunia menurut syariat Islam?