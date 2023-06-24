Memperbanyak Takbir-Tahmid-Tahlil di Bulan Dzulhijjah, Ini Keutamaannya yang Sangat Besar

Ilustrasi memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil pada bulan Dzulhijjah. (Foto: Shutterstock)

BULAN Dzulhijjah dianjurkan memperbanyak takbir, tahmid, hingga tahlil. Perintah itu sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surat Al Hajj Ayat 28.

Dilansir laman Muhammadiyah, diterangkan bahwa "Al-ayyam al-ma'lumat" dalam Surat Al Hajj Ayat 28 adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Al-ayyam al-ma'lumat adalah hari-hari yang sepuluh." Karena itu, para ulama menganjurkan umat Islam memperbanyak dzikir pada hari-hari itu.

Dalam hadits maukuf di mana Ibnu Umar dan Abu Hurairah bepergian ke pasar pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah seraya mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil.