HOME MUSLIM TAUSYIAH

Memperbanyak Takbir-Tahmid-Tahlil di Bulan Dzulhijjah, Ini Keutamaannya yang Sangat Besar

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:24 WIB
Memperbanyak Takbir-Tahmid-Tahlil di Bulan Dzulhijjah, Ini Keutamaannya yang Sangat Besar
Ilustrasi memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil pada bulan Dzulhijjah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BULAN Dzulhijjah dianjurkan memperbanyak takbir, tahmid, hingga tahlil. Perintah itu sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surat Al Hajj Ayat 28.

Dilansir laman Muhammadiyah, diterangkan bahwa "Al-ayyam al-ma'lumat" dalam Surat Al Hajj Ayat 28 adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Info grafis keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. (Foto: Okezone)

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Al-ayyam al-ma'lumat adalah hari-hari yang sepuluh." Karena itu, para ulama menganjurkan umat Islam memperbanyak dzikir pada hari-hari itu.

Dalam hadits maukuf di mana Ibnu Umar dan Abu Hurairah bepergian ke pasar pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah seraya mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. 

Halaman:
1 2
