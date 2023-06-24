Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Tidak Ada Orang Miskin di Makkah? Ini Faktanya

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:24 WIB
Benarkah Tidak Ada Orang Miskin di Makkah? Ini Faktanya
Kota Makkah di Arab Saudi. (Foto: YouTube Alman Mulyana)
KOTA Makkah di Arab Saudi memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam di dunia. Selain menjadi tempat tujuan menunaikan ibadah haji dan umrah, ternyata masyarakat di Tanah Suci ini juga dikenal kaya raya.

Lantas, benarkah tidak ada orang miskin di Makkah?

Info grafis doa saat masuk Kota Makkah dan melihat Kakbah. (Foto: Okezone)

Dalam sebuah kesempatan, vloger Alman Mulyana memperlihatkan suasana di balik kemegahan Kota Makkah.

Ia memperlihatkan banyak perbukitan batu yang mulai digerus dan dihancurkan. Kemudian dibangun hotel-hotel atau bangunan-bangunan megah serta mewah.

"Ini semua banyak hotel-hotel baru," kata Alman Mulyana dalam kanal YouTube-nya, dikutip pada Sabtu (24/6/2023).

"Di Makkah itu depannya enak dipandang, tapi belakangnya seperti ini," tambahnya. 

Topik Artikel :
Haji 2023 Arab Saudi Makkah
