Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Puasa Arafah 2023 Ikut Pemerintah atau Sesuai Wukuf Puncak Ibadah Haji?

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:24 WIB
Puasa Arafah 2023 Ikut Pemerintah atau Sesuai Wukuf Puncak Ibadah Haji?
Ilustrasi puasa Arafah 2023. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PUASA Arafah 2023 ikut ketetapan Pemerintah Indonesia atau sesuai wukuf puncak ibadah haji di Arab Saudi? Simak penjelasannya berikut ini.

Diketahui bahwa Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah dari Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak ibadah haji pada 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah akan bertepatan dengan Selasa 27 Juni 2023 Masehi.

Info grafis keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. (Foto: Okezone)

Dengan demikian Idul Adha 1444H di Arab Saudi dirayakan pada Rabu 28 Juni. Keputusan itu sesuai hasil sidang isbat yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi pada hari Ahad 18 Juni.

Sementara Pemerintah Indonesia melalui Kemenag menetapkan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444H jatuh pada Kamis 29 Juni 2023M. Jadi, puasa Arafah dikerjakan pada sehari sebelumnya, Rabu 28 Juni.

"(Tanggal) 1 Dzuhijjah jatuh pada hari Selasa 20 Juni 2023 dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023 Masehi," ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi saat konferensi pers hasil sidang isbat pada Ahad 18 Juni 2023. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022219/puasa-arafah-menghapus-dosa-dosa-ini-dalil-shahihnya-3WA4YWWhTv.jpg
Puasa Arafah Menghapus Dosa-Dosa, Ini Dalil Shahihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/330/3022019/inilah-keutamaan-luar-biasa-puasa-arafah-sangat-sayang-dilewatkan-dKvAl7RpEY.jpg
Inilah Keutamaan Luar Biasa Puasa Arafah, Sangat Sayang Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/330/3021182/bolehkah-puasa-arafah-berbeda-dengan-arab-saudi-0mphW48oM6.jpg
Bolehkah Puasa Arafah Berbeda dengan Arab Saudi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/621/3021050/pahala-dan-keutamaan-puasa-arafah-benarkah-menghapus-dosa-dosa-ruWNNcXOvw.jpg
Pahala dan Keutamaan Puasa Arafah, Benarkah Menghapus Dosa-Dosa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/614/3020135/ini-perbedaan-puasa-arafah-dan-tarwiyah-lengkap-dengan-niatnya-OdDvrtVybs.jpg
Ini Perbedaan Puasa Arafah dan Tarwiyah Lengkap dengan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/330/3019561/tata-cara-puasa-arafah-dan-niatnya-lengkap-terjemahan-indonesia-W7gYh1wvle.jpg
Tata Cara Puasa Arafah dan Niatnya Lengkap Terjemahan Indonesia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement