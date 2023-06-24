Puasa Arafah 2023 Ikut Pemerintah atau Sesuai Wukuf Puncak Ibadah Haji?

PUASA Arafah 2023 ikut ketetapan Pemerintah Indonesia atau sesuai wukuf puncak ibadah haji di Arab Saudi? Simak penjelasannya berikut ini.

Diketahui bahwa Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah dari Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak ibadah haji pada 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah akan bertepatan dengan Selasa 27 Juni 2023 Masehi.

Dengan demikian Idul Adha 1444H di Arab Saudi dirayakan pada Rabu 28 Juni. Keputusan itu sesuai hasil sidang isbat yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi pada hari Ahad 18 Juni.

Sementara Pemerintah Indonesia melalui Kemenag menetapkan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444H jatuh pada Kamis 29 Juni 2023M. Jadi, puasa Arafah dikerjakan pada sehari sebelumnya, Rabu 28 Juni.

"(Tanggal) 1 Dzuhijjah jatuh pada hari Selasa 20 Juni 2023 dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023 Masehi," ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi saat konferensi pers hasil sidang isbat pada Ahad 18 Juni 2023.