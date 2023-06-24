Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Keutamaan Puasa Tarwiyah Jelang Idul Adha 2023 Beserta Jadwalnya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |17:24 WIB
Keutamaan Puasa Tarwiyah Jelang Idul Adha 2023 Beserta Jadwalnya
Ilustrasi keutamaan puasa Tarwiyah menjelang Idul Adha 2023. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KEUTAMAAN puasa Tarwiyah menjelang hari raya Idul Adha 2023 beserta jadwalnya akan dibahas dalam artikel kali ini. Diketahui bahwa puasa Tarwiyah dikerjakan pada tanggal 8 Dzulhijjah.

Adapun Dzulhijjah termasuk satu dari empat bulan suci bersama Dzulqa'dah, Muharam, dan Rajab. Kaum Muslimin pun dianjurkan memperbanyak puasa sunnah, terutama puasa Tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan Arafah (9 Dzulhijjah).

Info grafis keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. (Foto: Okezone)

Jadwal Puasa Tarwiyah

Puasa Tarwiyah dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kementerian Agama berdasarkan hasil sidang isbat telah menetapkan tanggal 1 Dzuhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa 20 Juni dan Idul Adha hari Kamis 29 Juni 2023 Masehi.

Dengan demikian, puasa Tarwiyah bertepatan dengan hari Selasa 27 Juni 2023 Masehi. Sehari setelahnya Rabu 28 Juni dikerjakan puasa Arafah.

Ini berbeda dengan PP Muhammadiyah yang telah menetapkan Idul Adha 1444H jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Maka itu, puasa Tarwiyah menurut Muhammadiyah akan berlangsung pada Senin 26 Juni. 

Halaman:
1 2 3
