Ini Keuntungan Jamaah Haji Menggundul Habis Rambut saat Tahalul

INI keuntungan jamaah haji menggundul habis rambut saat tahalul. Tahalul merupakan salah satu rangkaian ibadah haji, yakni mengakhiri ihram yang ditandai mencukur rambut.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa jamaah haji atau umrah diperintahkan menggundul atau botak atau mencukur habis rambut kepala saat tahalul.

Hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, didukung dengan dalil Alquran serta hadits serta ijma' (kesepakatan) para ulama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ

"(Yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut." (QS Al Fath: 27)