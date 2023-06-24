Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 25 Juni 2023M/6 Dzulhijjah 1444H

JADWAL sholat hari ini Ahad 25 Juni 2023 Masehi/6 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Sangat membantu setiap Muslim dalam mengerjakan ibadah sholat berjamaah di masjid.

Sholat berjamaah tepat waktu di masjid memiliki keutamaan sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala sangat besar bagi umat Islam yang mengerjakannya.

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu ‘anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650)