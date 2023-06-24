Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

12 Larangan Jamaah Haji Setelah Memakai Ihram, Apa Saja?

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |12:25 WIB
12 Larangan Jamaah Haji Setelah Memakai Ihram, Apa Saja?
Ilustrasi larangan jamaah haji setelah memakai ihram. (Foto: MNC Portal)
A
A
A

ADA 12 larangan jamaah haji setelah memakai ihram. Haji dan umrah merupakan ibadah yang wajib dilakukan setiap Muslim jika mampu. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa larangan bagi jamaah haji dan umrah setelah mengenakan pakaian ihram.

Haji adalah ibadah tahunan umat Islam ke kota suci Makkah di Arab Saudi. Ini kewajiban yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan serta aktivitas ibadah di Tanah Suci.

Info grafis fakta-fakta Masjidil Haram. (Foto: Okezone)

Sedangkan ibadah umrah hampir sama dengan haji. Perbedaannya, prosesi ibadah umrah tidak ada rukun wukuf, mabit di Mudzdalifah dan Mina, serta melempar jumrah.

Berihram termasuk rukun haji dan umrah. Dalam konsep Islam, ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum di miqat dan diakhiri dengan tahalul. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
