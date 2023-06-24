Cerita Lucu Abu Nawas Kalahkan Raja Kejam, Dikasih 2 Hewan Gajah Pula

INILAH cerita lucu Abu Nawas mengalahkan raja kejam dan malah dikasih dua hewan gajah pula. Bermula suatu hari raja bengis dan kejam bernama Timur Lenk menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan.

Raja Timur Lenk dan pasukannya berencana menyerang Kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri, sebab Raja Timur Lenk dan pasukannya terkenal sadis serta kejam.

Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur Lenk beserta pasukan akan memasuki Kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai.

"Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur Lenk ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa," kata Abu Nawas seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.