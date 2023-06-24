5 Amalan yang Pahalanya Senilai Haji dan Umrah, Salah Satunya Sholat Isyraq

TERDAPAT 5 amalan yang pahalanya senilai haji dan umrah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memberitahukan amalan-amalan tersebut untuk menghibur hati para sahabat yang tidak menunaikan ibadah haji.

Amalan-amalan ini sebanding dengan ibadah haji, umrah, dan berjihad. Berikut penjelasannya, sebagaimana diungkapkan Ustadz Muhammad Ihsan hafidzahullah, dikutip dari Bimbinganislam.com:

1. Tasbih, tahmid, dan takbir setelah setiap sholat fardhu

"Para sahabat yang fakir pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam lalu berkata: Orang-orang kaya bisa mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mereka mengerjakan sholat seperti kami, berpuasa seperti kami, tapi mereka memiliki kelebihan harta untuk berangkat haji, umrah, berjihad dan sedekah."

Beliau Shallallahu alaihi wassallam pun bersabda: "Maukah kalian aku beri tahu suatu amalan apabila dikerjakan, kalian akan bisa menyusul orang-orang sebelum kalian dan orang-orang setelah kalian tidak bisa menyusul kalian, dan kalian menjadi manusia terbaik di zaman kalian, kecuali ada orang yang mengerjakan amalan semisal? (yaitu) bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap selesai sholat sebanyak 33 kali." (HR Bukhari nomor 843)

Dalam hadits tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berusaha menghibur hati para sahabat yang tidak sanggup menunaikan ibadah haji, lalu beliau menunjukkan sebuah amalan yang sebanding dengan amalan haji, umrah, dan berjihad.