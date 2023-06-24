Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Baca Doa Ini ketika Menaikinya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |15:24 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Baca Doa Ini ketika Menaikinya
Ilustrasi doa naik kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Antara)
A
A
A

KERETA cepat Jakarta-Bandung akan segera dioperasikan, baca doa berikut ini ketika menaikinya. Tujuannya supaya selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat suci Alquran:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (QS Ar-Ra'd: 28)

Ilustrasi doa naik kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Antara)

Doa 1

Disitat dari aplikasi Apa Doanya, berikut doa naik kendaraan agar selamat dalam perjalanan dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah seperti kecelakaan:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Subhaanalladzi sakhkhoro lanaa hadza wa maa kunna lahu muqrinin. Wa innaa ila robbinaa lamunqolibuun.

"Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." (QS Azukhruf: 13–14) 

