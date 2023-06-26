Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tidak Menyaksikan Langsung Penyembelihan Hewan yang Dikurbankan, Bagaimana Hukumnya?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |13:26 WIB
Tidak Menyaksikan Langsung Penyembelihan Hewan yang Dikurbankan, Bagaimana Hukumnya?
Ilustrasi hukum tidak menyaksikan penyembelihan hewan yang dikurbankan. (Foto: Okezone)
A
A
A

TIDAK menyaksikan langsung penyembelihan hewan yang dikurbankan, bagaimana hukumnya? Berikut ini jawabannya berdasarkan penjelasan para ulama.

Pada dasarnya menyaksikan penyembelihan hewan kurban bagi yang melaksanakannya adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Hal ini juga sebagaimana pendapat para ulama.

Info grafis ciri hewan kurban yang tidak sah disembelih. (Foto: Okezone)

Syaikh Dr Muhammad Al Najdi dalam fatwanya yang menjelaskan, "Menyaksikan kurban adalah sunnah, dan saya tidak mengetahui seorang ulama pun mengatakan hal itu wajib."

"Yang terpenting kita bisa memastikan bahwa kurban yang dititipkan pada lembaga tersebut dapat dipotong dan didistribusikan sesuai amanah pada yang membutuhkan," jelas dai muda Ustadz Ahmad Fauzi Qasim dalam keterangannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement