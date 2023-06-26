Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Puasa Tarwiyah dan Arafah 2023 Lengkap Keistimewaannya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |14:26 WIB
Jadwal Puasa Tarwiyah dan Arafah 2023 Lengkap Keistimewaannya
Ilustrasi jadwal puasa Tarwiyah dan Arafah 2023. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JADWAL puasa Tarwiyah dan Arafah 2023 lengkap keistimewaannya berikut ini sangat penting diketahui kaum Muslimin. Diketahui bahwa puasa Tarwiyah dikerjakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, sementara puasa Arafah 9 Dzulhijjah.

Diketahui bahwa PP Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan hari raya Idul Adha 1444H jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Maka itu, puasa Tarwiyah menurut Muhammadiyah akan berlangsung pada Senin 26 Juni. Kemudian puasa Arafah hari Selasa 27 Juni 2023.

Info grafis amalan sunah di hari Arafah. (Foto: Okezone)

Ada perbedaan dengan penetapan dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Berdasarkan hasil sidang isbat telah ditetapkan tanggal 1 Dzuhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa 20 Juni dan Idul Adha hari Kamis 29 Juni 2023 Masehi.

Dengan demikian, puasa Tarwiyah menurut pemerintah bertepatan dengan hari Selasa 27 Juni. Sehari setelahnya Rabu 28 Juni dikerjakan puasa Arafah (9 Dzulhijjah). 

Halaman:
1 2 3
