Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cuma Abu Nawas yang Bisa Hitung Jumlah Ikan di Laut dan Bintang di Langit, Caranya Bikin Bengong!

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |05:27 WIB
Cuma Abu Nawas yang Bisa Hitung Jumlah Ikan di Laut dan Bintang di Langit, Caranya Bikin Bengong!
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bisa hitung ikan di laut dan bintang di langit. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

CUMA Abu Nawas yang bisa menghitung jumlah ikan di laut dan bintang di langit. Caranya pun bikin semua orang bengong!

Bermula dari Baginda Raja kerap memberikan ujian serta pertanyaan kepada Abu Nawas. Sosok humoris itu seringkali menjadi labuhan akhir ketika pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja tidak bisa dijawab orang-orang istana.

Info grafis amalan sunah di hari Arafah. (Foto: Okezone)

Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas.

"Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?"

"Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkas seperti dikutip dari nu.or.id.

"Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu. Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya?" tanya Baginda Raja. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement