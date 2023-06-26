Cuma Abu Nawas yang Bisa Hitung Jumlah Ikan di Laut dan Bintang di Langit, Caranya Bikin Bengong!

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bisa hitung ikan di laut dan bintang di langit. (Foto: Istimewa/Okezone)

CUMA Abu Nawas yang bisa menghitung jumlah ikan di laut dan bintang di langit. Caranya pun bikin semua orang bengong!

Bermula dari Baginda Raja kerap memberikan ujian serta pertanyaan kepada Abu Nawas. Sosok humoris itu seringkali menjadi labuhan akhir ketika pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja tidak bisa dijawab orang-orang istana.

Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas.

"Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?"

"Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkas seperti dikutip dari nu.or.id.

"Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu. Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya?" tanya Baginda Raja.