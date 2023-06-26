Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

6 Amalan Sunnah di Hari Arafah bagi Muslim yang Tidak Pergi Haji: Puasa hingga Takbir

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:27 WIB
6 Amalan Sunnah di Hari Arafah bagi Muslim yang Tidak Pergi Haji: Puasa hingga Takbir
Ilustrasi amalan sunnah di hari Arafah bagi yang tidak pergi haji. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

KETAHUI 6 amalan sunnah di hari Arafah bagi muslim yang tidak pergi haji. Hari Arafah merupakan waktu puncak ibadah haji. Jamaah haji akan berkumpul di Padang Arafah untuk melakukan wukuf yang menjadi syarat sahnya haji.

Lalu ketika hari Arafah ada amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan kaum Muslimin yang tidak pergi haji. Berikut ini amalan tersebut:

Info grafis keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. (Foto: Okezone)

1. Memperbanyak doa

Memperbanyak doa, mintalah segala kebutuhan (hajat). Hari Arafah adalah sebaik-baiknya waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ

"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah." (HR Tirmidzi nomor 3585)

2. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pada hari Arafah limpahan maghfiroh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya akan mengalir sebagai bentuk keagungan-Nya.

Dalam riwayat dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

,مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ“

"Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman: Apa yang diinginkan oleh mereka?" (HR Muslim nomor 1348) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/398/3143242/padang_arafah-b9AX_large.jpg
7 Larangan Selama Wukuf di Arafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/621/3020224/doa-di-hari-arafah-bagi-jamaah-haji-2024-3Vfz6i8dch.jpg
Doa di Hari Arafah bagi Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/618/3019410/doa-di-hari-arafah-bagi-kaum-muslimin-yang-tidak-berhaji-awyvKXkhZw.jpg
Doa di Hari Arafah bagi Kaum Muslimin yang Tidak Berhaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/614/3008809/kapan-hari-arafah-2024-puncak-ibadah-haji-wqvFpXnlUo.jpg
Kapan Hari Arafah 2024 Puncak Ibadah Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/618/2837312/ini-doa-yang-dibaca-nabi-saat-hari-arafah-keutamaannya-luar-biasa-besar-PMXgto5eNf.jpg
Ini Doa yang Dibaca Nabi saat Hari Arafah, Keutamaannya Luar Biasa Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/330/2837248/kedahsyatan-hari-arafah-pintu-langit-dibuka-hingga-semua-dosa-diampuni-rHLqUVduKg.jpg
Kedahsyatan Hari Arafah, Pintu Langit Dibuka hingga Semua Dosa Diampuni
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement