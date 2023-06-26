6 Amalan Sunnah di Hari Arafah bagi Muslim yang Tidak Pergi Haji: Puasa hingga Takbir

Ilustrasi amalan sunnah di hari Arafah bagi yang tidak pergi haji. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

KETAHUI 6 amalan sunnah di hari Arafah bagi muslim yang tidak pergi haji. Hari Arafah merupakan waktu puncak ibadah haji. Jamaah haji akan berkumpul di Padang Arafah untuk melakukan wukuf yang menjadi syarat sahnya haji.

Lalu ketika hari Arafah ada amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan kaum Muslimin yang tidak pergi haji. Berikut ini amalan tersebut:

1. Memperbanyak doa

Memperbanyak doa, mintalah segala kebutuhan (hajat). Hari Arafah adalah sebaik-baiknya waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ

"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah." (HR Tirmidzi nomor 3585)

2. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pada hari Arafah limpahan maghfiroh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya akan mengalir sebagai bentuk keagungan-Nya.

Dalam riwayat dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

,مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ“

"Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman: Apa yang diinginkan oleh mereka?" (HR Muslim nomor 1348)