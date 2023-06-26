Niat Puasa Idul Adha dan Mengganti Puasa Ramadhan

NIAT puasa Idul Adha dan mengganti puasa Ramadhan menarik untuk diulas. Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama berdasarkan hasil sidang isbat telah menetapkan tanggal 1 Dzuhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa 20 Juni dan Idul Adha hari Kamis 29 Juni 2023 Masehi.

Tentunya banyak umat muslim akan menjalankan ibadah puasa ini. Namun, masih ada yang bingung apakah boleh niat puasa Idul Adha bisa disatukan dengan mengganti puasa ramadhan? Ternyata jawabannya tidak boleh.

Para ulama Hanabilah menyatakan diharamkan mendahulukan puasa sunnah sebelum mengqadha puasa Ramadhan.

Mereka menilai tidak sah jika seseorang melakukan puasa sunnah padahal masih memiliki hutang puasa Ramadhan, meskipun waktu untuk mengqadha puasa tadi masih panjang.

Sudah seharusnya seseorang mendahulukan yang wajib, yaitu dengan mendahulukan qadha puasa. Tapi setelah tidak ada utang puasa ramadhan, alangkah baiknya untuk menjalankan yang sunnah.