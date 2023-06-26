Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Niat Puasa Dzulhijjah, Tarwiyah, Arafah, Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |03:47 WIB
Niat Puasa Dzulhijjah, Tarwiyah, Arafah, Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

NIAT puasa Dzulhijjah, Tarwiyah, Arafah, lengkap Arab, latin, dan terjemahan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Idul Adha 1444 H pada Kamis, 29 Juni 2023.

Dengan demikian umat muslim saat ini sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah, yakni salah satu bulan yang sangat dinanti. Pasalnya, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah diyakini sebagai ladang pahala. Karena itulah umat muslim dianjurkan untuk melakukan puasa Dzulhijjah, Tarwiyah, dan juga Arafah.

Berikut niat puasa Dzulhijjah, Tarwiyah, dan Arafah, lengkap Arab, latin, dan terjemahan dilansir dari lama NU Online, Senin (26/6/2023).

Niat puasa Dzulhijjah (1-7 Dzulhijjah)

نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ ذِيْ الْحِجَّةِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma syahri dzil hijjah sunnatan lillâhi ta‘âlâ.

Artinya: “Saya niat puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah ta’âlâ.”

-Niat puasa Tarwiyah (8 Dzulhijjah)

نَوَيْتُ صَوْمَ تَرْوِيَةَ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillâhi ta‘âlâ.

Artinya: “Saya niat puasa sunnah Tarwiyah karena Allah ta’âlâ.”

Halaman:
1 2
