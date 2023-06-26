Niat Puasa Idul Adha Hari Pertama dan Kedua

NIAT puasa Idul Adha hari pertama dan kedua menjadi informasi penting bagi umat Islam. Melaksanakan puasa sunnah sebelum Idul Adha atau puasa Dzulhijjah ternyata memiliki keunggulan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan puasa sebagai amalan sholeh bulan Dzulhijjah.

Sebagaimana ungkapan Ibnu Abbas r.a menyebutkan:

“Tidak ada hari-hari yang mengerjakan amalan shalih pada hari-hari itu yang lebih baik dicintai oleh Allah SWT dari hari-hari ini.” (HR Bukhari).

Menurut pada ulama, maksud dari hari-hari dalam hadits tersebut adalah sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun puasa pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah yakni puasa Arafah dan puasa Tarwiyah.

Sementara puasa Tarwiyah atau puasa hari pertama jelang Idul Adha jatuh pada 8 Dzulhijjah dan puasa Arafah atau puasa hari kedua pada tanggal 9 Dzulhijjah.