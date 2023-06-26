Ini Doa yang Dibaca Nabi saat Hari Arafah, Keutamaannya Luar Biasa Besar

INI doa yang dibaca Nabi saat hari Arafah, keutamaannya luar biasa besar. Hari Arafah pada 9 Dzulhijjah merupakan puncak ibadah haji dengan melakukan wukuf di Padang Arafah.

Selain itu, hari Arafah juga menjadi waktu paling mustajab berdoa. Setiap doa baik yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan ada bacaan doa terbaik pada hari Arafah yakni "Laa ilaha illallah".

Berdasarkan penjelasan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: