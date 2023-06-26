Kisah Paul Pogba Bersyukur Ayahnya Wafat dalam Keadaan Islam, Bersyahadat Sebelum Meninggal

Kisah bintang sepakbola Paul Pogba ungkap ayahnya ucap syahadat sebelum meninggal. (Foto: Reuters)

PAUL Pogba, salah seorang megabintang sepakbola dari klub Juventus, menceritakan pengalaman luar biasa ayahnya yang menjadi mualaf sebelum meninggal dunia. Diketahui pula Pogba merupakan seorang Muslim yang taat.

Rasa bangganya itu ia ungkapkan ketika menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi. Paul Pogba mengatakan rasa syukur karena ayahnya wafat dalam keadaan Islam.

"Ayahku meninggal dunia, subhanallah, dan dia sudah masuk Islam sebelum wafat," kata Paul Pogba seperti dikutip dari short video YouTube Ustadz Patrick.

Lebih lanjut Paul Pogba mengatakan bahwa dia juga melakukan perjalanan umrah dengan niat ibadah untuk sang ayah yang telah meninggal dunia. Hal itu dilakukannya dengan senang hati, lantaran bangga menjadi bagian dari Islam.

"Inilah indahnya Islam. Karena ketika seorang Muslim meninggal, kamu bahkan bisa berhaji atau umrah untuk orang yang mati," ujar Paul Pogba.

"Jadi bayangkan, kamu bisa mendapatkan kebaikan dan segalanya ketika kamu tidak ada lagi di dunia ini," tambahnya.