Perbedaan Puasa Arafah dan Tarwiyah serta Keutamaannya

PERBEDAAN puasa Arafah dan Tarwiyah serta keutamaannya akan dibahas dalam artikel kali ini. Diketahui bahwa pada bulan suci Dzulhijjah dianjurkan memperbanyak amalan salih, termasuk puasa sunnah tanggal 1–9.

Di dalam amalan awal bulan Dzulhijjah tersebut terdapat pula puasa Arafah dan Tarwiyah. Keduanya memiliki keutamaan luar biasa besar, jadi sangat sayang jika sampai terlewat.

Berikut ini pembahasan mengenai perbedaan puasa Tarwiyah dan Arafah serta keutamaannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Puasa Tarwiyah

Puasa Tarwiyah dikerjakan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Imam Al Ghazali mengungkapkan keutamaan orang yang melaksanakan puasa tarwiyah adalah ia akan mendapat balasan seperti pahala kesabaran Nabi Ayub Alaihissallam atas kesabaran penderitaannya.

Tanggal 8 Dzulhijjah (Tarwiyah) atau Yaumut Tarwiyah memiliki makna Hari Menyegarkan Diri. Istilah tersebut disematkan karena pada waktu tersebut para jamaah haji melihat air setelah sebelumnya air tidak atau jarang ditemui.

Mereka berangkat ke Mina dan bermalam sebelum hari Arafah dan saat itu juga turunnya wahyu (perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala) kepada Nabi Ibrahim Alaihissallam untuk menyembelih Nabi Ismail Alaihissallam.