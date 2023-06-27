Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Benar Tidak Boleh Makan Sebelum Sholat Idul Adha? Simak di Sini Jawabannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:32 WIB
Apakah Benar Tidak Boleh Makan Sebelum Sholat Idul Adha? Simak di Sini Jawabannya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH benar tidak boleh makan sebelum shalat Idul adha? Simak di sini jawabannya. Saat ini umat Islam akan dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah. Ada berbagai amalan yang hendaknya dilaksanakan seperti berkurban dan shalat Idul Adha.

Namun apakah benar jika sebelum shalat Idul Adha kita dilarang makan? jawabannya adalah kurang tepat.

Tidak ada larangan tentang tidak boleh makan sebelum shalat Idul Adha. Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah, setiap orang dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat Idul Adha, baik ketika ia akan melaksanakan kurban ataupun tidak.

Dengan kata lain, makan sebelum melaksanakan shalat Idul Adha itu tidak dilarang. Namun alangkah lebih baiknya jika kita tidak makan terlebih dahulu sebelum selesai melaksanakan shalat Idul Adha.

Dari ‘Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berangkat shalat Id pada hari Idulfitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat Id, lalu beliau menyantap hasil qurbannya.” (HR. Ahmad, 5:352. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Halaman:
1 2
