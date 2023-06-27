Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Malam Takbiran Idul Adha 2023?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |10:27 WIB
Kapan Malam Takbiran Idul Adha 2023?
Ilustrasi malam takbiran Idul Adha. (Foto: Okezone)
A
A
A

KAPAN Malam Takbiran Idul Adha 2023? Diketahui bahwa pada tahun ini di Indonesia terdapat perbedaan perayaan Lebaran Haji antara pemerintah dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijah 1444 Hijriah jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 Masehi. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

Info grafis sunah-sunah sebelum sholat Idul Adha. (Foto: Okezone)

Hal ini tertuang dalam Maklumat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan sekretarisnya Mohammad Sayuti pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta tentang penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah 1444 H.

Dengan demikian, ibadah sunnah puasa Arafah (9 Dzulhijjah) menurut Muhammadiyah dikerjakan pada Selasa 27 Juni 2023. Kemudian malamnya sudah takbiran menyambut hari raya Idul Adha 2023. 

Halaman:
1 2
