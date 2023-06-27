Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Pengertian Haji Qiran Lengkap dengan Bacaan Niat dan Tata Caranya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:27 WIB
Pengertian Haji Qiran Lengkap dengan Bacaan Niat dan Tata Caranya
Ilustrasi pengertian haji Qiran lengkap dengan bacaan niat dan tata caranya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PENGERTIAN haji qiran lengkap dengan bacaan niat dan tata caranya. Ini termasuk dari tiga macam manasik haji yaitu Tamattu, Qiran, dan Ifrad.

Dikutip dari Muslim.or.id, Ustadz Kholid Syamhudi Lc menjelaskan bahwa Qiran adalah berihram untuk umrah dan haji sekaligus, serta membawa hadyu (sembelihan). Ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam.

Pengertian Haji Qiran

Secara bahasa, Qiran berasal dari kata Qaa-rana yang memiliki arti Menyertakan dan Menggandeng. Penamaan haji Qiran dikarenakan dilakukan dengan menyatukan ibadah haji dan umrah dalam satu ihram.

Jadi, haji Qiran dikerjakan dengan menyertakan ibadah umrah dalam ibadah haji dengan hanya melaksanakan ibadah haji. 

Ilustrasi haji Qiran. (Foto: Okezone)

Niat Haji Qiran 

Berihram untuk haji dan umrah bersamaan dengan menyatakan niat “لبيك عمرةً وحجًا ”. Dalilnya bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam didatangi Malaikat Jibril dan berkata:

صل في هذا الوادى المبارك و قل عمرة فى حجة

"Sholatlah di wadi yang diberkahi ini dan katakan: 'Umrah fi hajjatin'." (HR Bukhari)

Tata Cara Haji Qiran

- Ihram disertai niat haji dan umrah

- Tawaf qudum

- Sai antara Shafa dan Marwah

- Wukuf dan lontar jumrah

- Kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah

- Tahalul

- Tawaf wada 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
