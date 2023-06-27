MNC Peduli Bersama 90 Mitra dan Unit Usaha MNC Group Salurkan Hewan Kurban Idul Adha 2023

Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dalam acara Seremoni Penyerahan Hewan Kurban dari Mitra Usaha MNC Group. (Foto: Syifa Fauziah/MNC Portal)

MENYAMBUT hari raya Idul Adha 2023, MNC Peduli kembali mengajak mitra dan unit usaha MNC Group untuk melakukan donasi dengan menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat prasejahtera.

"Hari ini MNC Peduli kami menerima sumbangan hewan kurban dari mitra usaha unit-unit yang ada di MNC Group berupa hewan kurban. Ada yang memberikan sapi dan kambing," ujar Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dalam acara Seremoni Penyerahan Hewan Kurban dari Mitra Usaha MNC Group Melalui MNC Peduli, Selasa (27/6/2023).

Sebanyak 90 mitra dan unit usaha di bawah naungan MNC Group mendonasikan hewan kurban di momen Idul Adha.

Syafril menambahkan, nantinya hewan kurban tersebut didistribusikan ke hampir semua wilayah pelosok Tanah Air di setiap provinsi.

"MNC Peduli berterima kasih kepada 90 mitra dan unit usaha yang telah berpartisipasi dalam kolaborasi sosial keagamaan ini. Suatu hal yang luar biasa. Jumlah mitra yang memberikan hewan kurban tidak berkurang dari tahun kemarin. Artinya menandakan bahwa partisipasi perusahaan tersebut dalam menyambut Idul Adha sangat tinggi," tuturnya.