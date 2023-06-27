Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Melalui MNC Peduli, PT MNC Kabel Mediacom Sumbangkan Hewan Kurban Sapi dan Kambing

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:30 WIB
Melalui MNC Peduli, PT MNC Kabel Mediacom Sumbangkan Hewan Kurban Sapi dan Kambing
PT MNC Kabel Mediacom dan unit usaha lainnya di MNC Group menyalurkan hewan kurban melalui MNC Peduli. (Foto: Syifa Fauziah/MNC Portal)
SALAH satu mitra dan unit usaha MNC Group, PT MNC Kabel Mediacom, ikut menyumbangkan hewan kurban di hari raya Idul Adha 2023. Mereka menyalurkannya melalui MNC Peduli.

CEO PT MNC Kabel Mediacom Ade Tjendra mengapresiasi kegiatan yang dilakukan MNC Peduli bekerja sama dengan unit usaha dan mitra dalam menyalurkan hewan kurban. Pasalnya, daging hewan kurban ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

PT MNC Kabel Mediacom dan unit usaha lainnya di MNC Group menyalurkan hewan kurban melalui MNC Peduli. (Foto: Syifa Fauziah/MNC Portal)

"Saya dengar tadi disalurkan ke seluruh Indonesia. Saya pikir ini baik sekali, harus diteruskan tiap tahunnya bersama-sama dengan mitra kita agar bisa disalurkan kepada yang membutuhkan," ujar Ade Tjendra dalam acara Seremoni Penyerahan Hewan Kurban dari Mitra Usaha MNC Group Melalui MNC Peduli, Selasa (27/6/2023).

Ia menambahkan, pihaknya menyalurkan beberapa hewan kurban berupa sapi dan kambing. Tidak lupa, turut disonasikan juga sejumlah dana.

"Yang disumbangkan minimal 10 sapi dan kambing, dan juga sejumlah dana dari MNC Mediacom. Tentunya dari seluruh MNC Group banyak sekali," paparnya. 

