Idul Adha 2023, MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban ke Sejumlah Masjid

MNC Peduli menyalurkan sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing untuk dua masjid di Jakarta yaitu Masjid Raudhatul Jannah di Kebon Jeruk dan Masjid Bimantara di Kebon Sirih. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di hari raya Idul Adha 2023.

Ketua Panitia Idul Adha 1444 Hijriah Masjid Bimantara Ustadz Imam Syafi'ie mengatakan pihaknya berterima kasih kepada MNC Peduli yang setiap tahunnya menyalurkan hewan kurban. Nantinya daging kurban ini akan dibagikan kepada para mustahik yang membutuhkan.

"Saya berterima kasih kepada MNC Peduli yang hari ini menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada kami. Ada 3 sapi dan 5 domba," kata Ustadz Imam Syafi'ie.

"Insya Allah akan disalurkan kepada masyarakat atau mustahik," imbuhnya saat acara penyerahan hewan kurban dari MNC Peduli, di Lobby iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (27/06/2023).