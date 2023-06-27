Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 28 Juni 2023 di Jabodetabek

DAFTAR lokasi shalat Idul Adha 28 Juni 2023 di Jabodetabek menjadi informasi penting bagi warga Muhammadiyah. Sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 H jatuh pada hari Rabu, 28 Juni 2023. Ketetapan tersebut berdasarkan maklumat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0/E/2023.
Dengan begitu umat dapat melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah qurban.
Berikut daftar lokasi shalat Idul Adha 28 Juni 2023 di Jabodetabek melansir laman resmi Muhammadyah.id:
1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tebet Timur
Khatib: Prof Dr H Abdul Mu'ti
Imam: Ust Asep Saefulloh, Lc
Lokasi: Halaman Parkir Masjid Al Huda
2. PCM Jagakarsa
Khatib: Ust Kurniawan
Imam: Ust Tirta Rizki Ramadhan
Lokasi: Lapangan Al Bayyinah Cipedak Jagakarsa, Jalan Moch Kahfi II RT 006/03 Kelurahan Cipedak