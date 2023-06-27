Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 28 Juni 2023 di Jabodetabek

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:25 WIB
Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 28 Juni 2023 di Jabodetabek
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

DAFTAR lokasi shalat Idul Adha 28 Juni 2023 di Jabodetabek menjadi informasi penting bagi warga Muhammadiyah. Sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 H jatuh pada hari Rabu, 28 Juni 2023. Ketetapan tersebut berdasarkan maklumat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0/E/2023.

Dengan begitu umat dapat melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah qurban.

Berikut daftar lokasi shalat Idul Adha 28 Juni 2023 di Jabodetabek melansir laman resmi Muhammadyah.id:

1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tebet Timur

Khatib: Prof Dr H Abdul Mu'ti

Imam: Ust Asep Saefulloh, Lc

Lokasi: Halaman Parkir Masjid Al Huda

2. PCM Jagakarsa

Khatib: Ust Kurniawan

Imam: Ust Tirta Rizki Ramadhan

Lokasi: Lapangan Al Bayyinah Cipedak Jagakarsa, Jalan Moch Kahfi II RT 006/03 Kelurahan Cipedak

