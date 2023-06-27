Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

50 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |09:35 WIB
50 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2023
Ilustrasi (Foto: Arabnews)
A
A
A

ADA 50 contoh ucapan selamat hari raya Idul Adha 2023 ini cocok dibagikan kepada sanak famili, sahabat, hingga juga rekan kerja. Penetapan Idul Adha 2023 yang jatuh pada Kamis (29/6) disambut antusias oleh seluruh umat muslim.

Kemeriahan Idul Adha 2023 tak hanya identik dengan penyembelihan sapi atau kambing, namun juga menyebarkan ucapan selamat Idul Adha kepada orang-orang terdekat.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 50 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya idul Adha 2023:

1. Saudaraku, semoga Idul Adha kali ini membawa kebahagiaan, kemakmuran, dan berkah yang tak terhingga.

2. Pada kesempatan yang baik ini, saya berdoa semoga Allah mengisi hidup Anda dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan kesehatan yang baik. Selamat Idul Adha, saudaraku tersayang.

3. Saat kita merayakan Idul Adha bersama, semoga ikatan kita semakin kuat dan hidup dipenuhi dengan cinta dan harmoni.

4. Saudara terkasih, semoga semangat pengorbanan dan pengabdian menginspirasi Anda untuk mencapai ketinggian baru dalam hidup. Selamat merayakan Idul Adha yang penuh dengan kedamaian dan kemakmuran.

5. Pada hari yang penuh berkah ini, saya berdoa semoga Allah mmemberikan Anda dan keluarga dengan berkat pilihan-Nya. Selamat Idul Adha yang indah, saudaraku.

