Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Tata Cara dan Doa Menyembelih Hewan Kurban

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:28 WIB
Tata Cara dan Doa Menyembelih Hewan Kurban
Ilustrasi tata cara dan doa menyembelih hewan kurban. (Foto: Okezone)
A
A
A

TATA cara dan doa menyembelih hewan kurban. Sangat penting diketahui agar hewan kurban yang disembelih menjadi lebih berkah atas izin Allah Azza wa Jalla.

Dihimpun dari Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa penyembelihan hewan kurban dilakukan mulai hari Nahr (Idul Adha) atau pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah.

Ilustrasi tata cara dan doa menyembelih hewan kurban. (Foto: Okezone)

Berikutnya ketika menyembelih hewan kurban hendaknya membaca doa berikut. Berdasarkan hadits dari riwayat Aisyah Radhiyallahu anha:

أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ, يَطَأُ فِي سَوَادٍ, وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ, وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ, فَقَالَ: “اِشْحَذِي اَلْمُدْيَةَ” , ثُمَّ أَخَذَهَا, فَأَضْجَعَهُ, ثُمَّ ذَبَحَهُ, وَقَالَ: “بِسْمِ اَللَّهِ, اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ” –

"Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan gibas (domba jantan) bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Lalu gibas tersebut dibawa ke hadapan Beliau Shallallahu alaihi wa sallam untuk dijadikan kurban. Beliau pun bersabda, 'Asahlah dengan batu pengasah.' Kemudian Aisyah mengasahnya dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam membaringkan hewan tersebut lalu menyembelihnya. Saat menyembelih, Beliau mengucapkan, 'Bismillah, Allahumma taqobbal min Muhammad wa aali Muhammad, wa min ummati Muhammad (Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad)'." (HR Muslim nomor 1967) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/330/3144857/hewan_kurban-oukN_large.jpeg
Kurban Unta, Sapi, atau Kambing, Mana yang Lebih Baik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/614/3142736/hewan_kurban-jt3Q_large.jpeg
Apakah Panitia Kurban Boleh Dapat Jatah Daging?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/330/3142369/gunting_kuku-5EM3_large.jpg
Kapan Waktu Terakhir Potong Kuku untuk Orang Berkurban?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/330/3137097/hewan_kurban-Laic_large.jpeg
Apa Hukum Kurban Sapi Patungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/614/3130059/hewan_kurban-BsYC_large.jpg
Jenis Hewan yang Boleh Dikurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/621/3023278/ini-hukum-menjual-daging-kurban-menurut-islam-benarkah-haram-Xq07njj7RS.jpg
Ini Hukum Menjual Daging Kurban Menurut Islam, Benarkah Haram?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement