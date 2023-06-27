Bacaan Takbiran Idul Adha 2023 Lengkap dengan Arab, Latin, dan Terjemahannya

BACAAN takbiran Idul Adha 2023 lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahannya. Bacaan takbir terbagi dua yaitu pendek dan panjang.

Pada malam Idul Adha, kedua bacaan takbir ini juga selalu dibaca sebanyak tiga kali dan dilakukan berulang.

Berikut bacaan takbir Idul Adha 2023 lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahannya; sebagaimana telah Okezone himpun:

Takbir Pendek

اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ

Allahu akbar allahu akbar allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar alllahu akbar walillahil hamd.

"Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah."