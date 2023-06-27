Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Takbiran Idul Adha dan Doa Lengkapnya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:28 WIB
Bacaan Takbiran Idul Adha dan Doa Lengkapnya
Ilustrasi bacaan takbiran Idul Adha dan doa lengkapnya. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

BACAAN takbiran Idul Adha dan doa lengkapnya. Bacaan takbir terbagi menjadi dua, yaitu pendek dan panjang.

Pada malam takbiran hari raya Idul Adha, kedua bacaan takbir ini juga selalu diamalkan sebanyak tiga kali dan dilakukan berulang.

Berikut bacaan takbiran Idul Adha 2023 dan doa lengkapnya; sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis sunah-sunah sebelum sholat Idul Adha. (Foto: Okezone)

Takbir Pendek

اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ

Allahu akbar allahu akbar allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar alllahu akbar walillahil hamd.

"Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah." 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/614/3146143/zikir-LMWQ_large.jpg
Amalan Hari Tasyrik, Zikir hingga Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/330/3145123/khutbah-Dr1w_large.jpg
Teks Khutbah Jumat Idul Adha 2025, Raih Hikmah Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/614/3144929/khutbah-RH4T_large.jpg
Teks Khutbah Jumat Idul Adha 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/614/3021879/idul-adha-2024-telkomsel-salurkan-hewan-kurban-103-sapi-dan-607-domba-kambing-yqAqSspB0F.jpg
Idul Adha 2024, Telkomsel Salurkan Hewan Kurban 103 Sapi dan 607 Domba/Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/614/3020783/sambut-idul-adha-1445-h-kai-daop-1-jakarta-salurkan-11-ekor-sapi-N9XhSSkmnO.jpg
Sambut Idul Adha 1445 H, KAI Daop 1 Jakarta Salurkan 11 Ekor Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/616/3020079/20-ucapan-selamat-hari-raya-idul-adha-2024-yang-penuh-makna-XrsTk5oKUp.jpg
20 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2024 yang Penuh Makna
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement