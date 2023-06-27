Bacaan Takbiran Idul Adha dan Doa Lengkapnya

BACAAN takbiran Idul Adha dan doa lengkapnya. Bacaan takbir terbagi menjadi dua, yaitu pendek dan panjang.

Pada malam takbiran hari raya Idul Adha, kedua bacaan takbir ini juga selalu diamalkan sebanyak tiga kali dan dilakukan berulang.

Berikut bacaan takbiran Idul Adha 2023 dan doa lengkapnya; sebagaimana telah Okezone himpun:

Takbir Pendek

اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ

Allahu akbar allahu akbar allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar alllahu akbar walillahil hamd.

"Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah."