Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

3 Amalan Sunnah untuk Orang yang Berkurban, Salah Satunya Menyembelih Sendiri

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:29 WIB
3 Amalan Sunnah untuk Orang yang Berkurban, Salah Satunya Menyembelih Sendiri
Ilustrasi amalan sunnah untuk orang yang berkurban. (Foto: Okezone)
A
A
A

BERIKUT 3 amalan sunnah untuk orang yang berkurban. Bagi umat Islam yang hendak menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, hendaknya mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Tersimpan keutamaan luar biasa besar di baliknya.

Diketahui bahwa setiap hari raya Idul Adha, semua Muslim berlomba-lomba menyembelih hewan kurban. Mereka sangat ingin meraih faedah sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Info grafis syarat sah berkurban. (Foto: Okezone)

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, artinya:

"Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahr kecuali mengalirkan darah (menyembelih hewan kurban). Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan bulunya. Dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban." (HR Al Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi) 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/330/3144857/hewan_kurban-oukN_large.jpeg
Kurban Unta, Sapi, atau Kambing, Mana yang Lebih Baik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/614/3142736/hewan_kurban-jt3Q_large.jpeg
Apakah Panitia Kurban Boleh Dapat Jatah Daging?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/330/3142369/gunting_kuku-5EM3_large.jpg
Kapan Waktu Terakhir Potong Kuku untuk Orang Berkurban?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/330/3137097/hewan_kurban-Laic_large.jpeg
Apa Hukum Kurban Sapi Patungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/614/3130059/hewan_kurban-BsYC_large.jpg
Jenis Hewan yang Boleh Dikurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/621/3023278/ini-hukum-menjual-daging-kurban-menurut-islam-benarkah-haram-Xq07njj7RS.jpg
Ini Hukum Menjual Daging Kurban Menurut Islam, Benarkah Haram?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement