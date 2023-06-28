3 Amalan Sunnah untuk Orang yang Berkurban, Salah Satunya Menyembelih Sendiri

BERIKUT 3 amalan sunnah untuk orang yang berkurban. Bagi umat Islam yang hendak menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, hendaknya mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Tersimpan keutamaan luar biasa besar di baliknya.

Diketahui bahwa setiap hari raya Idul Adha, semua Muslim berlomba-lomba menyembelih hewan kurban. Mereka sangat ingin meraih faedah sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, artinya:

"Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahr kecuali mengalirkan darah (menyembelih hewan kurban). Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan bulunya. Dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban." (HR Al Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)