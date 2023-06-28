Diusir dari Kampungnya, Abu Nawas Bisa Pulang Lagi Ditolong Keledainya

ABU Nawas tidak bisa dipisahkan dengan keledai peliharaannya. Ke mana pun Abu Nawas pergi selalu menunggangi hewan kesayangannya itu.

Keledai adalah hewan yang senantiasa setia menemani Abu Nawas. Bahkan di saat-saat genting menghadapi Baginda Raja, keledai dimanfaatkan Abu Nawas sebagai solusi.

Tapi suatu hari Abu Nawas diusir keluar kampung. Alasannya, menurut penasihat Raja, Abu Nawas akan mendatangkan musibah. Hal itu disadarkan mimpi Raja yang diputuskan oleh penasihat.

Salah satu hukuman Abu Nawas ialah dilarang kembali ke kampung dengan menaiki keledai. Jika melanggar, maka Abu Nawas akan kena hukuman berat.