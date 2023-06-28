5 Adab Menyembelih Hewan Kurban, Salah Satunya Tidak Memperlihatkan Mengasah Pisau

KETAHUI 5 adab menyembelih hewan kurban, salah satunya tidak memperlihatkan mengasah pisau. Wajib diperhatikan agar ibadah kurbannya menjadi lebih berkah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan mulai hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga hari Tasyik pada 11, 12, 13 Dzulhijjah.

Nah, berikut adab-adab menyembelih hewan kurban. Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat yang terbaik dalam segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik, apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik, hendaklah setiap kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya." (HR Muslim dari Syaddad bin Aus radhiyallahu'anhu)