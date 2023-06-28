Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Adab Menyembelih Hewan Kurban, Salah Satunya Tidak Memperlihatkan Mengasah Pisau

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |07:29 WIB
5 Adab Menyembelih Hewan Kurban, Salah Satunya Tidak Memperlihatkan Mengasah Pisau
Ilustrasi adab-adab menyembelih hewan kurban. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)
A
A
A

KETAHUI 5 adab menyembelih hewan kurban, salah satunya tidak memperlihatkan mengasah pisau. Wajib diperhatikan agar ibadah kurbannya menjadi lebih berkah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan mulai hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga hari Tasyik pada 11, 12, 13 Dzulhijjah.

Info grafis tips dan trik memilih hewan kurban. (Foto: Okezone)

Nah, berikut adab-adab menyembelih hewan kurban. Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat yang terbaik dalam segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik, apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik, hendaklah setiap kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya." (HR Muslim dari Syaddad bin Aus radhiyallahu'anhu) 

Halaman:
1 2 3
