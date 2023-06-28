7 Keutamaan Qurban pada Hari Raya Idul Adha, Jadi Saksi Amalan di Akhirat Kelak

Ilustrasi keutamaan qurban di hari raya Idul Adha bagi kaum Muslimin. (Foto: Okezone)

KETAHUI 7 keutamaan qurban di hari raya Idul Adha. Barang siapa yang melakukan ibadah kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dalam kehidup hamba tersebut.

Qurban secara bahasa memiliki arti melakukan segala sesuatu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan segala sesuatu yang dimaksudkan di sini yaitu menyembelih hewan kurban dan melakukan ibadah.

Udhiyah pada hari nahr (Idul Adha) disyariatkan berdasarkan beberapa dalil, di antaranya:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Dirikanlah sholat dan berqurbanlah (an-nahr)." (QS Al Kautsar Ayat 2)

Dijelaskan pula dalam riwayat hadits Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"Barang siapa yang memiliki kelapangan (rezeki) dan tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami." (HR Ibnu Majah nomor 3123. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini hasan)