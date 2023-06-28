BACAAN takbir malam hari raya Idul Adha 2023. Kemeriahan Idul Adha 2023 tidak hanya identik dengan penyembelihan sapi atau kambing, tapi ada bacaan takbir dalam menyambut malam yang penuh berkah.
Berdasarkan peraturan pemerintah, Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis (29/6/2023). Untuk itu takbir bisa diucapkan pada malamnya.
Berikut bacaan takbir malam Hari Raya Idul Adha 2023:
-Takbir Pendek
اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ
Allahu akbar allahu akbar allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar alllahu akbar walillahil hamd.
"Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah."