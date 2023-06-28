Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Niat dan Tata Cara Sholat Idul Adha untuk Sendiri, Makmum, dan Imam

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:47 WIB
Niat dan Tata Cara Sholat Idul Adha untuk Sendiri, Makmum, dan Imam
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

NIAT dan tata cara sholat Idul Adha untuk sendiri, makmum, dan imam menarik untuk diulas. Sholat sunnah ini dikerjakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah puncak ibadah haji wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah.

Sama seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga memiliki ketentuan untuk melaksanakan sholat id. Sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat id karena hukumnya sunnah muakkad.

Berikut niat dan tata cara sholat Idul Adha untuk sendiri, makmum, dan imam :

-Berikut ini bacaan niat sholat Idul Adha berjamaah sebagai imam, yakni:

اُصَلِّى سُنُّةً عِيْدِ الْاَضْحَى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إِمَامًا للهِ تَعَالَى

Arab Latin: Usholli sunnatan 'iidil adhaa rok'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Saya niat salat sunah Iduladha dua rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah ta'ala."

Niat sholat Idul Adha berjamaah sebagai makmum, yang berbunyi:

اُصَلِّى سُنُّةً عِيْدِ الْاَضْحَى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُوْمًا للهِ تَعَالَى

Arab Latin: Usholli sunnatan 'iidil adhaa rok'ataini mustaqbilal qiblati ma'muuman lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Saya niat salat sunah Iduladha dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah ta'ala."

Halaman:
1 2 3
