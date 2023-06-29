Kapan Hari Tasyrik Setelah Idul Adha 2023? Simak Jadwalnya di Sini

KAPAN hari Tasyrik setelah Idul Adha 2023? Simak jadwalnya di sini. Hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tahun ini hari Tasyik bertepatan dengan 30 Juni hingga 2 Juli 2023.

Adapun pengertian hari Tasyrik dapat diketahui dari beberapa hadits berikut ini. Dari Nubaisyah Al Hudzali, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

"Hari-hari Tasyrik adalah hari makan dan minum." (HR Muslim nomor 1141)

Hari Tasyrik adalah tiga hari setelah Idul Adha (hari Nahr). (Lihat kitab Al Iqna', 1: 412)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Hari tasyrik adalah tiga hari setelah Idul Adha (yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah). Disebut Tasyrik karena Tasyrik itu berarti mendendeng atau menjemur daging kurban di terik matahari. Dalam hadits disebutkan, hari Tasyrik adalah hari untuk memperbanyak dzikir yaitu takbir dan lainnya." (Syarh Shahih Muslim, 8: 18)

"Nah, itulah kenapa disebut hari Tasyrik, maksudnya adalah menjemur daging kurban di terik matahari karena di masa silam tidak ada pendingin atau freezer seperti saat ini. Yang ada biar daging itu awet, daging tersebut dijemur atau didendeng," ujar dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc seperti dilansir Rumaysho.com.