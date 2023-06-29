Apakah Boleh Berhubungan Suami Istri di Malam Takbiran Idul Adha?

APAKAH boleh berhubungan suami istri di malam takbiran Idul Adha? Hari raya Idul Adha atau Lebaran Kurban diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah.

Pada malam harinya seluruh umat Islam akan mengumandangkan takbir untuk menyambut hari raya yang disebut juga Lebaran Haji ini. Suara takbir akan menggema hampir di seluruh masjid.

Lalu banyak orang bertanya, apakah boleh berhubungan suami istri di malam takbiran Idul Adha?

Dijelaskan dalam kitab Qurrotul Uyun, Syekh At-Tihami mengatakan setidaknya ada empat malam yang dimakruhkan berhubungan intim suami istri. Jika melakukan hubungan intim pada empat malam tersebut akan membawa dampak tidak baik pada calon bayi.

أخبر رحمه الله أن الجماع يمنع في هذه الليالي الأربعة : ليلة عيد الأضحى لما قيل من أن الجماع فيها يوجب كون الولد سفاكا للدماء . والليلة الأولى من أول كل شهر . وليلة النصف من كل شهر . والليلة الأخيرة من كل شهر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجامع رأس ليلة الشهر وفي النصف

"Terdapat empat malam yang tidak diperbolehkan untuk melakukan jima, yaitu malam hari raya kurban, malam pertama pada setiap bulan, malam pertengahan pada setiap bulan, dan malam terakhir pada setiap bulan."